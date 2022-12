Lais Ribeiro é a voz da Together 4 Fashion, iniciativa do Brazil Fashion Forum 2022

Neste ano a musa foi eleita a voz da ONG Together 4 Fashion Foundation, iniciativa lançada na 5ª edição do Brazil Fashion Forum, que aconteceu no dia 8 de dezembro, em Miami. O evento tem como objetivo abrir portas para marcas nacionais se expandirem nos Estados Unidos.

O E! esteve lá e conversou com diversas pessoas envolvidas no projeto, incluindo Flavia Marchesini, fundadora e diretora criativa na Brazil Fashion Forum e Together For Fashion Foundation. "Nesse ano estamos lançando a nossa fundação Together 4 Fashion Foundation, com uma voz muito especial que é a Laís Ribeiro, dentro da sustentabilidade e da racialidade na moda", revelou.