Renato Aragão tranquiliza fãs após sofrer ATI: "Didi tá on"

Renato Aragão tranquilizou os fãs! Na tarde deste 13 de dezembro, Renato publicou uma foto divertida no Instagram após ser internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

Com um look praiano e sorriso no rosto, o humorista de 87 anos escreveu: "Didi tá on". Veja a linda foto no vídeo acima!