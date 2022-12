Briga de Anitta e Bruna Marquezine é citada em novela de Portugal

Para quem não lembra, no passado Anitta e Bruna se desentenderam por causa do ex da atriz, Neymar. Logo após Marquezine terminar o relacionamento com o jogador, Anitta ficou com ele, o que causou um "desconforto" na relação entre as duas.

Porém, em uma entrevista de Marquezine ao podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, ela revelou que tudo foi resolvido.