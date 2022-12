O que Catherine Zeta-Jones tem a dizer sobre possível 2ª temporada de 'Wandinha'

E Catherine parece ter curtido muito seu papel como a negociante de antiguidades Billie Pearce, como ela disse ao E! News, foi "divertido ter um lado um pouco mais sombrio".

"Quando Jerry Bruckheimer ligou, eu estava pensando: 'O que vou interpretar?", ela lembrou. "E então eles me disseram que eu interpretaria essa negociante de antiguidades durona, comerciante do mercado negro que está procurando por este tesouro e está em um jogo de gato e rato com a protagonista. Eu pensei, 'Ah, para, isso parece divertido.'"

E se você foi fã dos filmes originais de A Lenda do Tesouro Perdido, Catherine disse que o público pode esperar as mesmas "qualidades incríveis" que os dois primeiros filmes tinham, mas com um enredo atual e um "elenco novo e jovem".