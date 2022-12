Olivia Wilde compartilha momentos raros com os filhos na Disney

A diretora de Não Se Preocupe Querida recentemente revelou seu dia mágico na Disneylândia com seus filhos, Otis, de 8 anos, e Daisy, de 6 anos, no Instagram, compartilhando uma série de fotos do passeio.

"Me enterre sob o space mountain, este é meu lugar favorito na terra", Olivia legendou o post de 11 de dezembro, "#disneylandchristmas #disneylandholidays #churros #churros #churros #churros".

Juntando-se ao dia de diversão em família estava a colaboradora frequente de Olivia, Katie Silberman, que co-escreveu Booksmart e Não Se Preocupe Querida. No carrossel de fotos, Olivia - que compartilha Daisy e Otis com o ex Jason Sudeikis - pode ser vista curtindo um passeio em um carrossel, desfrutando de algumas guloseimas e caminhando por uma rua principal festivamente decorada com seus filhos.

