Autor de The White Lotus sugere que 3ª temporada pode se passar na Ásia

A primeira temporada, que contou com um elenco repleto de estrelas, incluindo Jennifer Coolidge, Murray Bartlett, Connie Britton e Sydney Sweeney, seguiu os ricos turistas e funcionários do White Lotus Resort, em Maui, no Havaí. A segunda temporada trouxe uma lista totalmente nova de hóspedes como Aubrey Plaza, Michael Imperioli e Theo James - com apenas a herdeira Tanya McQuoid, interpretada por Coolidge, e Jon Gries como seu marido Greg voltando da primeira temporada - para a costa italiana.

No entanto, apesar de dar uma pista do próximo local do White Lotus Resort, Mike e a HBO fazem mistério sobre quem estará nos próximos episódios.