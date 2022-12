As surpresas e os esnobados do Globo de Ouro 2023

Neste ano, a comédia pra lá de ácida Os Banshees de Inisherin se tornou o filme mais nomeado, conseguindo 8 indicações, seguido de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, com 6. Na TV, Abbott Elementary lidera com cinco indicações. Inclusive, a própria Quinta Brunson [atriz principal de Abbott Elementary] foi indicada para Melhor Performance de uma Atriz em Série - Musical ou Comédia ao lado de Kaley Cuoco, com The Flight Attendant, Jenna Ortega, com Wandinha, Jean Smart, com Hacks, e Selena Gomez, com Only Murders in the Building (sua primeira indicação na premiação).