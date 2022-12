Boninho mostra primeiras imagens da casa do BBB 23

"Entendo as especulações do Big Brother. Xamã, mega artista, adoro ele, sou fã, mas não está no Big. Vitão... não está no Big. Yasmin [Brunet]... não está no Big. Isabella [Santoni]... também não está no Big", disse ele.

Porém, ele não comentou nada sobre as suspeitas de que Wanessa Camargo será uma das participantes. Será que a presença dela está confirmada?