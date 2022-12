Fã diz que Selena Gomez estava "sempre magra" quando namorava Justin Bieber e ela responde

A estrela de Only Murders In The Building continuou: "É uma combinação de tudo isso. É a medicação que eu tenho que tomar para o resto de minha vida. E a medicação depende até do mês em que você está, para ser honesta. Então, para mim, eu realmente notei quando as pessoas começaram a me atacar por causa disso. E na verdade, essa é a minha verdade. O meu peso muda. Depende do que está acontecendo em minha vida... E isso mexeu muito comigo, sabe? Isso acabou me derrubando um pouco".