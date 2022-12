Final de The White Lotus: descubra os destinos dos personagens

O aguardado final da segunda temporada de The White Lotus foi revelado nesse domingo, 11 de dezembro, na HBO, e mostrou o destino de vários de seus personagens. Quando vimos pela última vez os hóspedes e funcionários do resort na Sicília, as tensões certamente eram altas, pois todos os tipos de relacionamentos estavam sendo testados.

Tanya (Jennifer Coolidge) estava potencialmente caindo em um golpe devido ao novo amigo Quentin (Tom Hollander), Portia (Haley Lu Richardson) estava começando a suspeitar de Jack (Leo Woodall) após ele fazer uma confissão bêbado, Ethan (Will Sharpe) estava convencido de que algo aconteceu entre sua esposa Harper (Aubrey Plaza) e seu ex-melhor amigo de faculdade Cameron (Theo James), Albie se apaixonou pela garota de programa Lucia (Simona Tabasco) - posteriormente deixando seu pai Dominic (Michael Imperioli) um pouco louco - e a gerente do hotel Valentina (Sabrina Impacciatore) viveu uma noite inesquecível com a melhor amiga de Lúcia, Mia (Beatrice Grannò).

Mas, como o primeiro episódio revelou, Daphne (Meghann Fahy) descobriu um cadáver no mar Jônico. E esse não foi o único corpo a ser revelado, pois um funcionário disse à Valentina que "outros hóspedes estavam mortos".