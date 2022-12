Kourtney Kardashian atualiza fãs sobre sua saúde após interromper fertilização in vitro

Enquanto Kourtney está "por enquanto, já finalizou com a fertilização in vitro", ela confia no que deve ocorrer. "Cheguei a um ponto em que senti exatamente como o tempo é tudo quando se trata de mim e Travis", acrescentou ela. "Então, eu sinto que, se realmente for para ser, vai acontecer."

Tanto Kourtney quanto Travis têm sido um livro aberto sobre a experiência de fertilidade, compartilhando os altos e baixos com o mundo. Na verdade, o casal até permitiu que as câmeras capturassem partes de seu processo de fertilização in vitro na primeira temporada de The Kardashians - algo que o baterista do Blink-182 não se arrepende nem um pouco.

"Eu não dou a mínima", disse Travis à GQ no dia 17 de novembro. "Não me importo se estou gozando em um copo ou qualquer outra coisa. É a vida real. E se isso pode ajudar as pessoas – ver a jornada de Kourtney através da fertilização in vitro, que é super difícil para uma mulher. Você a viu lutar com isso e falar sobre isso. Isso é real."