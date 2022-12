Os anúncios de gravidez mais memoráveis das celebridades

No dia 3 de dezembro, após meses de rumores de gravidez, a atriz vencedora do Emmy confirmou em seu monólogo durante estreia como apresentadora do Saturday Night Live que está esperando seu primeiro filho. Seu namorado, Darius Jackson, logo prestou homenagem à Keke no Instagram, escrevendo que o bebê nasceria em 2023.

Keke não é a primeira celebridade a revelar sua gravidez ao mundo no SNL. Em 2018, Cardi B exibiu sua barriga pela primeira vez na série de esquetes da NBC, confirmando que estava esperando seu primeiro filho com Offset. O casal deu as boas-vindas à filha Kulture Kiari Cephus naquele ano. Em 2021, a rapper de "WAP" anunciou sua gravidez do segundo bebê, Wave Set Cephus, por meio de outra estreia na TV, desta vez no palco do BET Awards.

E quem poderia esquecer os dois anúncios de gravidez de Beyoncé e Jay-Z, dos filhos Blue Ivy, e os gêmeos Sir e Rumi?