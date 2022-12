Becky G está noiva da estrela do futebol Sebastian Lletget

A cantora de "La Respuesta" compartilhou anteriormente uma raro relato sobre o relacionamento com Sebastian.

"Eles veem Seb como um atleta profissional e me veem como uma artista profissional", explicou ela ao E! News em 2020, sobre como seus fãs enxergam o romance, acrescentando: "Mas no final das contas, somos os melhores amigos um do outro".

Como ela disse, "Sempre mantemos as coisas reais um com o outro".