'Decretos Reais': Álbum póstumo de Marília Mendonça ganha segundo volume

Vale dizer que esse não é o único motivo pelo qual Marília, que morreu em um acidente de avião em novembro de 2021, estampou notícias recentemente.

A equipe do Spotify divulgou no mês passado que a cantora se tornou a artista mais ouvida da plataforma no Brasil em 2022 e também teve a música mais reproduzida do ano no país: o hit póstumo "Mal Feito", parceria de Marília com a dupla Hugo & Guilherme.