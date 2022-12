Mãe de Meghan Markle critica ex Thomas por se envolver em "circo" da mídia

Durante a série documental Harry & Meghan, da Netflix, Doria fala pela primeira vez publicamente sobre o romance de sua filha com príncipe Harry, e não mede palavras quando se trata de seus sentimentos em relação ao ex-marido, Thomas Markle, e os escândalos que levaram a seu afastamento com a Duquesa de Sussex.

"Fiquei absolutamente surpresa por Tom ter se tornado parte deste circo", disse Doria no terceiro episódio da série, lançado no dia 8 de dezembro. "Fiquei triste com o fato da mídia divulgar isso... que ele iria capitalizar, certamente como pai. Não. Isso não é o que você faz. Isso não é ser pai."

Ela refletiu ainda sobre sua própria experiência com os paparazzi antes de Meghan e Harry se casarem. "Eu me senti muito insegura", explicou Doria. "Não posso simplesmente passear com meus cachorros. Não posso simplesmente ir trabalhar. Sempre havia alguém esperando por mim."

Thomas não respondeu aos comentários de Doria, de quem se separou quando Meghan era criança.

Thomas gerou polêmica dias antes do casamento real de Harry e Meghan em 2018, quando o Mail on Sunday informou que ele posou para fotos encenadas - que o mostravam olhando fotos do casal e lendo um livro sobre o Reino Unido - para paparazzi em Rosarito, no México, onde ele vive.