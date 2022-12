Filhos de príncipe Harry e Meghan Markle roubam a cena em documentário

Depois que a Netflix estreou sua nova série documental Harry & Meghan no dia 8 de dezembro, os fãs foram puderam conferir as revelações bombásticas do casal. Mas ao compartilhar sua história, Harry e Meghan também mostraram momentos de sua vida como pais de Archie, de 3 anos, e Lilibet, de 18 meses.

"Estamos realmente conscientes de proteger nossos filhos da melhor maneira possível", explicou Meghan na série documental, "e também entender o papel que eles desempenham nesta família realmente histórica".

Harry acrescentou: "Como pais, acho que o consentimento é realmente uma peça fundamental para isso. Se você tem filhos, deve ser o seu consentimento com o que você compartilha".

Somente nos três primeiros episódios, os telespectadores foram presenteados com fotos nunca antes vistas do casal com os herdeiros.

E se a família está comemorando um aniversário importante ou simplesmente curtindo um passeio em família em seu bairro de Santa Bárbara, na Califórnia, é difícil perder seu vínculo especial enquanto tentam navegar em sua realidade.