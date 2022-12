Tudo o que sabemos sobre a segunda temporada de 'And Just Like That..'

A primeira temporada do spinoff de Sex and the City, que estreou em dezembro de 2021 na HBO Max, apresentou várias surpresas imprevistas, como a morte de Big (Chris Noth) e a chegada de Che Diaz (Sara Ramírez), mas algo nos diz que a segunda temporada, que tem lançamento previsto para o verão de 2023, pode ser ainda mais dramática do que sua antecessora.

Afinal, já sabemos os nomes de algumas estrelas convidadas - alô, Aidan? - e ainda há muito o que acontecer após o final da primeira temporada, que viu Carrie (Sarah Jessica Parker) beijando o produtor de seu podcast Franklyn (Ivan Hernandez), Miranda (Cynthia Nixon) viajando para Los Angeles para estar lá para a gravação do piloto de Che (Sara Ramirez) e Charlotte (Kristin Davis) aprendendo a lidar com as questões de gênero de sua filha Rose (Alexa Swinton).

Há também as trocas de mensagens de Carrie com Samantha (Kim Cattrall), nas quais as duas ex-amigas decidiram se encontrar em Londres.