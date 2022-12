Gabi Brandt anuncia terceira gravidez contra sua vontade e faz desabafo

Em seguida, Gabi voltou a criticar os veículos que informaram a sua gravidez sem ela desejar e explicou porque queria manter tudo em segredo.

"Por conta desses acontecimentos, meu instinto de mãe foi esconder para te proteger, mas eu me esqueci que hoje em dia eu não tenho o direito de escolher nem como, nem quando, nem SE algo assim vai ser exposto. Então hoje eu parabenizo os envolvidos pelo presente que me deram num momento tão difícil e delicado. Vocês me tiraram o direito de expor a gravidez no momento em que EU me sentisse pronta. Vocês me tiraram o direito de contar o sexo do meu filho, de contar para a minha família que estãoo vindo pro natal e eu estava planejando contar pessoalmente, pros meus amigos…", desabafou ela.