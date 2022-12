Filha de Romário acusa Paulo André de ser antipático e o ex-BBB responde

"O mundo dos Instas de fofoca estão descobrindo que o PA saiu do BBB outra pessoa, totalmente antipático e com a marra do tamanho do mundo", disse ela.

Danielle também comparou o astro com seu pai e afirmou que ele mudou de atitude quando soube com quem estava falando. "Ele não está no nível do Romário e sim de todos que estão nesse evento!", continuou. "E outra, ele foi antipático comigo dentro da minha casa, sem saber que era minha casa e que eu era filha do Romário. Quando descobriu, tudo mudou".