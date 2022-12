O esforço de Kim Kardashian para incluir Kanye West em eventos familiares

Kim, de 41 anos, e Kanye, de 45, resolveram o divórcio no dia 29 de novembro, quase dois anos depois que a fundadora do SKIMS entrou com um pedido de dissolução do casamento em fevereiro de 2021. De acordo com documentos judiciais obtidos pelo E! News, o ex-casal - que disse "sim" em 2014 - terá a custódia legal e física conjunta de seus filhos. O designer Yeezy também concordou em pagar a Kim $ 200 mil por mês em pensão alimentícia e é responsável por metade das despesas médicas, de segurança e educacionais de seus filhos, incluindo mensalidades, de acordo com o acordo incontestado.