Céline Dion é diagnosticada com distúrbio neurológico raro

Em uma mensagem de vídeo para os fãs nesta quinta-feira, 8 de dezembro, a superstar, de 54 anos, compartilhou que ela possui a síndrome da pessoa rígida, um distúrbio neurológico "muito raro" que pode causar espasmos musculares. "Como você sabe, sempre fui um livro aberto", Dion começou seu vídeo no Instagram. "Eu não estava pronta para dizer nada antes, mas estou pronta agora. Venho lidando com problemas de saúde há muito tempo e tem sido muito difícil para mim enfrentar esses desafios e falar sobre tudo o que tenho passado."

A artista de "My Heart Will Go On" observou que, embora ela e sua equipe ainda estejam aprendendo sobre essa condição, ela agora sabe que essa é a causa dos espasmos.

"Infelizmente, os espasmos afetam todos os aspectos da minha vida diária", continuou ela. "Às vezes causando dificuldades quando ando e não me permitindo usar minhas cordas vocais para cantar do jeito que estou acostumada. Me dói dizer a vocês hoje, isso significa, que não estarei pronta para reiniciar minha turnê na Europa em fevereiro."