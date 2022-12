Sadie Sink revela mentira que a ajudou a conseguir papel em Stranger Things

O futuro de Max

Enquanto Max tecnicamente ainda está viva, não há como saber se ela acordará do coma. "Não tenho ideia do que vem na quinta e como será", disse Sadie em entrevista ao Deadline. "O enredo de Max está muito no ar, porque obviamente ela está em coma e Eleven (Millie Bobby Brown) não pode encontrá-la no vazio. Então, quem sabe onde ela está e em que estado ela está."