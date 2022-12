Lily Collins usa vestido fashionista na première de 'Emily in Paris'

A atriz fez uma grande entrada na estreia mundial da terceira temporada de Emily em Paris, realizada na França, no Theatre Des Champs Elysees, nessa terça-feira, 6 de dezembro. Para a noite, Lily optou por um vestido Saint Laurent longo e de mangas bufantes.

O ponto alto do look foi o recorte em forma de diamante que exibiu todo o abdômen da estrela, com nós e franzidos, criando um drapeado fashionista.

Lily completou seu visual com pulseiras douradas da Cartier, batom de tom marrom que combinou com a cor do vestido e ondas leves no cabelo.

E a atriz de 33 anos não foi o único membro do elenco de Emily in Paris a trazer o fator 'uau' no tapete vermelho.