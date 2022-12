Novos detalhes sobre causa da morte de Anne Heche são revelados

De acordo com um relatório do médico legista do Departamento de Medicina do Condado de Los Angeles datado de 6 de dezembro e obtido pelo E! News, vestígios de cocaína, canabinóides (uma substância encontrada nas plantas de cannabis) e benzodiazepínicos (um calmante) foram detectados no sistema da estrela de Men in Tree em agosto, quando ela foi internada em um hospital após acidente de carro.

No entanto, o porta-voz do legista esclareceu que não havia evidências de comprometimento por substâncias ilícitas no momento do acidente.

Os canabinóides foram detectados em sua urina, mas não em sua amostra de sangue, que é "consistente com um uso anterior, mas não no momento da lesão", de acordo com o legista. Enquanto isso, um teste em sua amostra de sangue no hospital mostrou a presença de benzoilecgonina, um metabólito inativo da cocaína.

Um teste de urina realizado após a hospitalização de Heche também encontrou fentanil em seu sistema, embora o legista tenha notado no relatório que a quantidade era "consistente com o uso terapêutico" do hospital.

Heche testou negativo para álcool, de acordo com o relatório.