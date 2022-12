Selma Blair faz discurso emocionante ao ganhar troféu no People's Choice Awards 2022

Selma Blair deixou a plateia com lágrimas nos olhos no People's Choice Awards 2022!

A atriz, que participou da última temporada do reality americano Dancing With the Stars, ganhou o prêmio de Melhor Participante de Reality Show de 2022 durante a cerimônia do dia 6 de dezembro e deu um discurso pra lá de emocionante sobre sua jornada com a esclerose múltipla. Para quem não sabe, a estrela foi diagnosticada com a doença em 2018.

Veja o que ela disse no vídeo acima!