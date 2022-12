Ashton Kutcher chora ao relembrar experiência de quase morte do irmão gêmeo

Ao lado de seu gêmeo Michael Kutcher, o ator de That '70s Show se abriu sobre seus problemas de saúde em uma estreia emocionante da série The Checkup, da Paramount +, com o Dr. David Agus. Durante o episódio, os irmãos relembraram quando Michael, que foi diagnosticado com paralisia cerebral ainda jovem, deu entrada no pronto-socorro após apresentar sintomas semelhantes aos da gripe. Os médicos diagnosticaram Michael com um coração dilatado e, depois que ele entrou em assistolia, o então garoto de 13 anos teve apenas 48 horas de vida na espera de um transplante de coração.

Depois de ouvir essa notícia, Ashton disse que começou a pensar em possíveis soluções - incluindo como ele poderia ser o doador de coração de seu irmão.

Confira no vídeo acima.