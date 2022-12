Ryan Reynolds agradece Blake Lively e suas filhas após ganhar troféu no People's Choice Awards 2022

Ryan Reynolds derreteu o coração dos fãs durante o People's Choice Awards 2022!

O ator foi homenageado com o Icon Award durante a cerimônia do dia 6 de dezembro, se unindo oficialmente ao grupo seleto de artistas que receberam o troféu, como Halle Berry, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston e Melissa McCarthy. Como já era de se imaginar, o ator pra lá de engraçado fez um discurso hilário ao subir no palco do Barker Hangar, na Califórnia.