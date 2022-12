Príncipe Harry e Meghan Markle atraem todos os olhares no Ripple of Hope Award 2022

O duque e a duquesa de Sussex foram homenageados no prêmio Robert F. Kennedy Ripple of Hope 2022 nessa terça-feira, 6 de dezembro, pelos esforços de impacto social realizados por meio de sua organização sem fins lucrativos Archewell Foundation. O casal foi homenageado ao lado da lenda da NBA, Bill Russell, do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e de outros líderes.

Para a cerimônia, príncipe Harry vestiu um elegante smoking preto com uma camisa de botão branca. Já a ex-estrela de Suits surpreendeu com um vestido Louis Vuitton branco com um decote ombro a ombro que lembrou seu vestido de noiva em 2018. A dupla foi fotografada chegando na Big Apple antes da gala.

Harry e Meghan foram nomeados ganhadores do Prêmio Ripple of Hope no dia 11 de outubro - juntando-se a homenageados anteriores, como Barack Obama, Dr. Anthony Fauci, Colin Kaepernick e mais - por serem "líderes exemplares", de acordo com um comunicado à imprensa.