Tirullipa quebra silêncio após ser expulso do 'Farofa da Gkay' por assédio

"Eu vacilei, eu errei e estou aqui para pedir perdão a você, Nicole, e outras que se sentiram feridas, vocês seguidores, me perdoem. A gente que trabalha com comédia é muito complicado, mas Deus sabe do meu coração. Eu vim aqui com a minha esposa, sou pai de duas filhas mulheres, não queria isso também para minhas filhas. Então, estou pedido perdão aqui em público, a vocês e resolvi me retirar da Farofa. Isso serve de aprendizado", finalizou.