Por que Khloé Kardashian quase perdeu vitória de The Kardashians no PCAs 2022

Kris acrescentou: "Definitivamente, temos um dos melhores empregos do mundo e eu posso trabalhar com minha família. É por causa dos fãs que estamos aqui esta noite. Vocês sempre nos fazem sentir em casa, não importa onde estamos. Estamos trabalhando na terceira temporada agora e não poderia ser melhor."

O reality show estreou no Hulu no dia 14 de abril e acabou de exibir sua segunda temporada no mês passado.