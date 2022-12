Olivia Wilde usa look cheio de transparência no People's Choice Awards 2022

Olivia Wilde roubou os holofotes com seu look no People's Choice Awards 2022!

A diretora, que terminou o relacionamento com Harry Styles há três semanas, apareceu com um vestido cheio de transparência da Dior para o evento. O look, que tem lingerie à mostra, foi tirado diretamente da coleção de 2023 da marca e também contém um grande decote e detalhes em renda.