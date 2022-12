Ellen Pompeo diz que fãs não terão que esperar muito por seu retorno a Grey's Anatomy

Apesar de anunciar que fará sua última aparição como membro do elenco em tempo integral em fevereiro, Pompeo disse à Laverne Cox, do E! News, no tapete vermelho do People's Choice Awards 2022, que os fãs não terão que esperar muito para vê-la novamente.

Descubra quando será o retorno da atriz no vídeo acima!

Para conferir todos os looks do tapete vermelho do PCAs 2022, clique aqui.

Após o finale da série no dia 10 de novembro, a ABC revelou os episódios finais de Ellen.

No sneak peek, Meredith anuncia que partirá para uma oportunidade de emprego em Boston para trabalhar na cura do mal de Alzheimer, a mesma doença que ela viu sua mãe Ellis (Kate Burton) sofrer nas primeiras temporadas de Grey's.