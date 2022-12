Shania Twain brilha no PCAs 2022 com look de animal print e cabelo rosa

"Tenho alguns dos maiores fãs do mundo", disse Shania. "Eles me apoiaram desde o início, e é o amor e a paixão deles que me fazem continuar. Estou emocionada por voltar à turnê e trazer novas músicas e as favoritas dos fãs para eles, e que melhor maneira de começar do que no People's Choice Awards!"

E sim, você leu certo. Shania não apenas tem novas músicas na manga, mas a cantora de "Ka-Ching" também apresentará sua nova canção "Waking Up Dreaming" (que faz parte de seu próximo álbum, Queen of Me) na cerimônia do PCAs de 2022.