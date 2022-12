Os famosos no tapete vermelho do People's Choice Awards 2022

Apresentado por Kenan Thompson, do Saturday Night Live, a premiação ao vivo homenageará Ryan Reynolds com o People's Icon Award, enquanto Lizzo receberá o People's Champion Award.

Já Shania Twain será homenageada com o prêmio The 2022 Music Icon Award antes de subir ao palco do PCAs para apresentar um medley de seus maiores sucessos, incluindo sua nova música "Waking Up Dreaming" de seu próximo álbum que será lançado em 2023, Queen of Me.

Embora alguns prêmios já tenham sido anunciados, ainda há muitas categorias que serão reveladas ao vivo em tempo real. E com milhares de votos, ninguém sabe quem poderá sair com um troféu especial do Barker Hangar, em Santa Monica, na Califórnia.

E antes de qualquer troféu ser entregue, no entanto, as estrelas estão brilhando no tapete vermelho com looks incríveis.