Homem que atirou em passeador de cães de Lady Gaga é condenado a 21 anos de prisão

James Howard Jackson não contestou a acusação de tentativa de homicídio no dia 5 de dezembro e foi condenado a 21 anos de prisão, informou a Associated Press, citando autoridades. De acordo com a agência de notícias, Jackson admitiu ter infligido grandes lesões corporais no passeador de cães da cantora, Ryan Fischer, que sobreviveu a um tiroteio ocorrido durante um incidente de sequestro de cães em fevereiro de 2021.

"O acordo judicial responsabiliza o Sr. Jackson por cometer um ato violento e impiedoso", disse a promotoria do condado de Los Angeles, de acordo com a AP, "e fornece justiça para nossa vítima".

A notícia surge oito meses depois que Jackson foi acidentalmente libertado da prisão, com o Departamento do Xerife dizendo à AP que isso foi "devido a um erro administrativo". Ele foi recapturado em agosto.

Em abril de 2021, o Ministério Público de Los Angeles anunciou que Jackson estava entre as cinco pessoas acusadas de seus supostos papéis no ataque a Fischer em fevereiro. A promotoria disse que Fischer estava passeando com três buldogues franceses de Lady Gaga quando foi abordado por Jackson, Jaylin Keyshawn White e Lafayette Shon Whaley.