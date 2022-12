Shakira convida influencer Raphael Vicente para dançar com ela em show

Raphael Vicente está ganhando reconhecimento internacional!

Após o influencer gravar um vídeo viral para a Copa do Mundo no qual ele dança com o pessoal da favela da Maré, no Rio de Janeiro, ao som de "Waka Waka (This Time for Africa)", de Shakira, a cantora o convidou para dançar com ela em seu próximo show no Brasil. Como não amar?