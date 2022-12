Amy Poehler, Billy Porter e mais estrelas vão apresentar o People's Choice Awards 2022

A NBC e o E! anunciaram a lista de apresentadores para a cerimônia desta terça-feira, 6 de dezembro, incluindo Amy Poehler, Billy Porter, Sarah Michelle Gellar, Ana Gasteyer, David Spade, Dwyane Wade, Heidi Klum, Laverne Cox, Lil Rel Howery, Sarah Hyland, Michaela Jaé Rodriguez, Colin Hanks, Nikki Glaser, Niecy Nash-Betts, George Lopez, Mayan Lopez e muito mais.

Além disso, a indicada ao prêmio de Artista Revelação de 2022, Lauren Spencer Smith, apresentará sua música "Fingers Crossed".

Smith se junta à Shania Twain, que também se apresentará na premiação. Além de receber o prêmio The Music Icon, o ícone do country-pop também subirá ao palco para apresentar um medley de seus maiores sucessos, assim como sua nova música "Waking Up Dreaming" de seu sexto álbum, Queen of Me.

Ryan Reynolds será homenageado com o People's Icon Award por suas contribuições para a indústria do entretenimento nas últimas três décadas, enquanto Lizzo aceitará o People's Champion Award por seu impacto na música e na TV, assim como seu compromisso em defender a diversidade e a inclusão.