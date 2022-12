Selena Gomez revela que seu novo álbum será bem diferente dos outros

Selena Gomez está trabalhando em novas músicas!

Mais de dois anos após o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio, Rare, a estrela de Only Murders in the Building revelou no programa The Tonight Show que está criando novas canções - e que o projeto vai ser lançado mais cedo do que os fãs imaginam.

