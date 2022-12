Príncipe Harry e Meghan Markle chegam a Nova York para premiação

O duque e a duquesa de Sussex foram fotografados chegando à cidade no fim de semana, e estão programados para receber o prêmio Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope 2022 nesta terça-feira, 6 de dezembro.

Para o voo, Harry se vestiu de forma discreta com camisa branca e calça preta. Já a ex-estrela de Suits usou um vestido preto com óculos escuros, optando por prender o cabelo em um coque.

A chegada da dupla à Big Apple ocorre dias antes de serem homenageados em uma festa de gala. Também serão honrados, o falecido ícone da NBA, Bill Russell, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, e outros por serem "líderes exemplares" que "demonstraram um compromisso inabalável com a mudança social e trabalharam para proteger e promover a equidade, a justiça e os direitos humanos", de acordo com o site da fundação.

Harry e Meghan já haviam defendido abertamente os cuidados com a saúde mental, um tópico refletido no trailer recente de sua série documental da Netflix, Harry & Meghan, que terá os três primeiros episódios lançados no dia 8 de dezembro e os outros três no dia 15 de dezembro.