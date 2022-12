Sarah, Mussi, Karoline e Nobru: Saiba quem ficou com quem no 'Farofa da Gkay'

Karoline Lima, ex de Éder Militão, foi vista aos beijos com o ex-BBB Rodrigo Mussi, o tiktoker Onilson Neto, o youtuber Jon Vlogs e saindo do quarto do craque gamer, Nobru.

Júlia Puzzuoli, que faz sucesso no TikTok, não poupou beijos em 5 de dezembro, ficando com Gui Napolitano, Isaías, Thalysson, MC Pablinho e, sim, Nobru.