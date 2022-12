Jenna Ortega, a Wandinha, curte noite de pagode em São Paulo

Vale dizer que Ortega é uma grande fã da cultura brasileira. Durante sua participação na CCXP, a atriz revelou que ama Gal Costa.

Além disso, ela também afirmou que sua personagem, Wandinha, se "irritaria" com a alegria dos brasileiros. "Ficaria feliz de estar num lugar diferente do que ela conhece, acho que ela gosta de se surpreender, de se arriscar, mas acho que ela também se irritaria. Talvez as pessoas encostem demais, né? Ela não ia gostar do Carnaval!", disse ela. Bom que Jenna e Wandinha têm opiniões bem diferentes!