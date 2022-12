The White Lotus: Theo James revela que usou prótese "enorme" em cena de nu frontal

No entanto, o ator usou um item em especial na cena de nu frontal.

"Você entra nessas coisas e conversa com o diretor e os produtores e eles dizem: 'OK, para isso, vamos usar uma prótese. Vamos usar alguma coisa'", disse o ator no The Tonight Show with Jimmy Fallon, no dia 2 de dezembro. "E você diz: 'OK, isso parece bom'."