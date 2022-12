Kirstie Alley morre aos 71 anos

Tornar-se avó anos depois foi um dos destaques de sua vida. "Ser avó está entre as três melhores coisas que já aconteceram comigo", disse ela à People em 2016. "Amigos costumavam mostrar fotos de seus netos e eu dizia: 'Sim, sim, eles são [fofos]' ou 'seja o que for'. Agora eu sou totalmente aquela avó."

Além de sua família, a autora de Art of Men também tinha um forte vínculo com seu colega de elenco de Olha Quem Está Falando, John Travolta, dizendo em 2018: "Quase fugi e me casei com John... eu o amava. Ainda amo ele. Se eu não tivesse sido casada, eu teria me casado com ele."

Após sua morte, John postou uma foto da atriz e escreveu: "Kirstie foi um dos relacionamentos mais especiais que já tive. Eu te amo Kirstie. Sei que nos veremos novamente."

