Seleção homenageia Pelé após vitória contra Coreia na Copa do Mundo

Após o Brasil vencer a Coreia de 4 x 1, em partida nesta segunda-feira, 5, na Copa do Mundo do Catar, os craques levaram ao campo uma faixa com a foto do eterno rei do futebol.

Durante a partida já havia ocorrido um tributo por parte do público, quando a plateia abriu um grande bandeirão com a imagem de Pelé.

Confira no vídeo acima!