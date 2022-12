Khloé Kardashian posta conselho sobre relacionamento um ano após drama de Tristan

Khloé Kardashian recentemente deu alguns bons conselhos sobre relacionamento em seu Instagram Stories. No dia 3 de dezembro, a estrela de 38 anos compartilhou uma citação que dizia: "Conselho do dia: você não pode fazer alguém te amar dando a ela mais do que ela já não aprecia".

Enquanto Khloé não deu detalhes sobre quem inspirou a mensagem, o post surge quase um ano após ser revelado que seu ex Tristan Thompson teve um filho com Maralee Nichols. De acordo com documentos judiciais obtidos pelo E! News, a modelo entrou com um processo de paternidade alegando ter engravidado após um suposto encontro sexual com a estrela da NBA em seu aniversário de 30 anos, em março de 2021. Na época, Tristan e Khloé estavam secretamente noivos, o E! News confirmou.

Maralee deu as boas-vindas ao filho Theo Thompson em dezembro de 2021. Um mês depois, Tristan foi confirmado como o pai de Theo e se desculpou com Khloé nas redes sociais pela "mágoa e humilhação" que ele causou a ela.