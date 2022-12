Pai de Neymar celebra retorno do filho aos jogos da Copa do Mundo

Não foram só os fãs que ficaram felizes com o retorno de Neymar para a Copa do Mundo de Qatar!

Após ser revelado que o jogador, que sofreu uma lesão recentemente, vai voltar para os jogos da Copa na partida do Brasil contra a Coréia do Sul, nesta segunda-feira, 5, o pai do astro do futebol usou as redes sociais para celebrar a notícia.