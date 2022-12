Robert Pattinson e Suki Waterhouse fazem estreia em tapete vermelho como casal

Para o evento da moda, o ator de Crepúsculo vestiu um terno creme sobre um suéter de gola alta marrom, enquanto a modelo usou um vestido roxo, semi-transparente com mangas compridas. No tapete, Rob e Suki posaram juntos e sorriram para as fotos antes de seguirem para o desfile, onde se sentaram um ao lado do outro na primeira fila.

As estrelas provocaram rumores de romance no verão de 2018, quando foram flagradas trocando carinhos durante uma noite em Londres. Embora o relacionamento deles tenha começado como muito "casual", o casal ficou sério após passar a quarentena juntos em 2020 durante a pandemia de coronavírus. Na época, uma fonte disse ao E! News que os dois estavam começando a pensar no futuro juntos.