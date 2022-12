Príncipe Harry se fantasia de Homem-Aranha ao mandar mensagem para crianças órfãs

O vídeo foi divulgado durante a festa anual de Natal da Scotty's Little Soldiers, no dia 3 de dezembro, que contou com 100 crianças e jovens, todos órfãos de um parente que serviu nas Forças Armadas Britânicas, de acordo com a instituição de caridade. No evento, que teve como tema Heróis e Vilões, as crianças descobriram que os vilões estavam tentando arruinar o Natal e eles tinham que defendê-lo.