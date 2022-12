Keke Palmer revela que está grávida do primeiro filho durante o SNL

A atriz compartilhou a notícia durante sua apresentação no Saturday Night Live no dia 3 de dezembro. Durante seu monólogo de abertura, Keke abordou as especulações de que ela está gestante, antes de abrir a jaqueta para revelar sua barriga.

Keke compartilhou que está "tão animada" para se tornar mãe e disse que é a "maior bênção".

Confira o momento do anúncio no vídeo acima!

Antes de seu emocionante anúncio, a jovem de 29 anos falou sobre entrar em um novo capítulo em sua vida e como seria seu futuro.

Além de "me dedicar mais e dizer muito mais não", a atriz do Nope refletiu sobre o ano passado, dizendo à Glamour: "Meu 28º ano foi altamente perspicaz e fortalecedor para eu assumir minha autonomia de uma maneira ainda mais louca do que eu sempre fiz. Eu sinto que quando Deus lhe dá presentes, você quer ter certeza de fazer o que precisa fazer com eles. Faça o que você deve fazer."

Quanto ao que ela deveria fazer agora? "Uma grande parte disso é assumir a responsabilidade sobre mim mesma, me proteger e me amar", disse ela. "Encarnar aquela persona do eu superior e me observar."