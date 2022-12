Estrelas de 'Dungeons & Dragons' vibram com fãs brasileiros na CCXP22

Os diretores do novo longa Jonathan Goldstein e John Francis Daley, além do produtor Jeremy Latcham, também estavam presentes no painel e exibiram duas cenas inéditas, incluindo um easter egg com os personagens do famoso desenho A Caverna do Dragão.

"A gente quer emocionar as pessoas. O público vai adorar ver o filme na tela em três dimensões. Queremos ver a reação delas, é por isso que fazemos filmes", disseram o trio.

Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes estreia em 13 de abril de 2023.